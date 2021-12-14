Петербург обогнал Москву по числу заражений COVID-19, в городе за сутки выявили 1989 новых случаев. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба.

Днем ранее в городе зарегистрировали 1968 случаев заражения.

За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировали 62 смерти, всего в России — 1145 летальных исходов.

Суточный показатель выздоровлений по России составил 34 084, общий — 8 804 000.

Согласно данным на 10 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 55,7 процента. Двумя компонентами вакцины привиты 67 260 355 россиян.