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Петербург обогнал Москву по числу заражений COVID-19

Петербург обогнал Москву по числу заражений COVID-19, в городе выявили 1989 новых случаев

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Петербург обогнал Москву по числу заражений COVID-19, в городе за сутки выявили 1989 новых случаев. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба.

Днем ранее в городе зарегистрировали 1968 случаев заражения.

За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировали 62 смерти, всего в России — 1145 летальных исходов.

Суточный показатель выздоровлений по России составил 34 084, общий — 8 804 000.

Согласно данным на 10 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг 55,7 процента. Двумя компонентами вакцины привиты 67 260 355 россиян.

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Анна Щербакова
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