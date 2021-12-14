Путин удивился популярности уплаты штрафов среди россиян

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства удивился заявлению главы Минцифры Максута Шадаева о том, что услуга уплаты штрафов стала популярна среди россиян. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24».

«Как вы сказали: уплата штрафов — это популярная услуга?» — переспросил глава государства. На это Шадаев ответил, что сервис действительно пользуется спросом: с начала 2021 года через него оформили 46 миллионов штрафов.

«Вы, конечно, погорячились. (...) Популярным сервисом уплату штрафов можно назвать с большой натяжкой», — сыронизировал Путин, добавив, что в фразе главы Минцифры был двойной смысл.

В ходе того же совещания президент выступил против введения антиковидных ограничений с QR-кодами на транспорте под Новый год. По его мнению, принять такие меры накануне праздников — достаточно сложная задача, исполнение которого создаст много проблем для граждан.