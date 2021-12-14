В ВОЗ перечислили серьезные мировые последствия пандемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус перечислил серьезные мировые последствия, которые могут возникнуть после завершения пандемии COVID-19. Его слова передает «Московский комсомолец».

Когда все завершится, мир ждут серьезные проблемы и вызовы более весомые, чем были до начала пандемии, считает Гебрейесус. «Это бедность, голод, неравенство, неинфекционные болезни и изменение климата. Пандемия коронавируса продемонстрировала, что, если здоровье подвергается риску, то риску подвергается все», — сказал он. Глава ВОЗ также призвал добиться «фундаментального изменения» восприятия ценности здоровья.

Ранее ВОЗ и Всемирный банк заявили, что более полумиллиарда людей оказались под угрозой крайней бедности из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что COVID-19 привел к сбоям в оказании медицинских услуг и вызвал чрезмерную напряженность системы здравоохранения. В результате впервые за десять лет снизилась иммунизация населения и возросла смертность от малярии и туберкулеза.