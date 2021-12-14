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Путин призвал к запуску международных переговоров по вопросам безопасности

Президент Путин призвал НАТО к запуску переговоров по вопросам безопасности РФ
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / Reuters

Президент России Владимир Путин в рамках телефонного разговора с финским коллегой Саули Ниинистё призвал США и НАТО провести переговоры по вопросам безопасности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер в очередной раз заявил о важности безотлагательного запуска переговоров с Соединенными Штатами и НАТО для выработки международно-правовых гарантий безопасности государства. Как отметил Путин, это подтверждает принцип неделимости безопасности, который был зафиксирован в Хельсинкском заключительном акте 1975 года, а также Стамбульской хартии 1999 года.

В связи с этим глава государства поддержал предложение Саули Ниинистэ организовать саммит по случаю 50-летия Совещания в Хельсинки по безопасности и сотрудничеству в Европе. Встреча пройдет в 2025 году, уточнили в Кремле.

Ранее американский лидер Джо Байден и его финский коллега Саули Ниинистё обсудили «общие опасения» по поводу действий РФ возле границы с Украиной. Вместе с тем в ходе телефонного разговора президенты двух стран обсудили оборонное сотрудничество.

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Юлия Ямпольская
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