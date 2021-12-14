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Гражданам США порекомендовали отказаться от поездок в Россию из-за COVID-19

Власти США сохранили рекомендацию путешественникам не посещать Россию из-за коронавируса

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Власти США посоветовали гражданам страны отказаться от поездок в Россию из-за ситуации с COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обновленные рекомендации американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Согласно документу, американский медрегулятор сохранил рекомендацию путешественникам не посещать Россию и еще ряд стран. «Уровень 4: очень высокая заболеваемость COVID-19. Избегайте поездок по данным направлениям», — говорится в обновленных рекомендациях.

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Помимо этого, в CDC отметили, что при необходимости посетить одно из таких направлений американцам следует убедиться в наличии полного комплекта прививок от коронавируса. В список стран с четвертым уровнем угрозы вошли 84 государства, в том числе Франция, Бельгия, Швейцария, Турция, Великобритания и Россия.

Ранее президент США Джо Байден анонсировал ужесточение правил въезда для туристов в связи с появлением нового штамма коронавируса. Он объявил, что каждый въезжающий в республику путешественник должен сдать ПЦР-тест на COVID-19 в течение 24 часов после прибытия. Отмечается, что нововведение распространяется не только на иностранных туристов, но и дипломатов, граждан и жителей США вне зависимости от прививочного статуса.

Марина Совина
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