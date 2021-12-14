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Названы главные проблемы нового года

Bloomberg: главные экономические риски 2022 года связаны с коронавирусом

Фото: Lee Smith / Reuters

Аналитики Bloomberg назвали риски и возможные проблемы нового года, главные из которых так или иначе будут связаны с продолжающейся пандемией коронавируса и его нового штамма омикрон.

Главным риском 2022 года специалисты считают введение новых локдаунов из-за штамма омикрон. По их расчетам, даже трехмесячные ограничения способны привести к замедлению глобального экономического роста с ожидаемых сейчас 4,7 до 4,2 процента годовых.

К тому же, этот сценарий предполагает сохранение проблем с занятостью и логистикой, характерных для мировой экономики на протяжении последних двух лет. Помимо нового штамма, существенный риск создают рост зарплат, в частности, в США и геополитическая напряженность вокруг России и Украины. Вместе они могут привести к повышенной инфляции, особенно в энергетическом секторе.

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Вместе с тем, сохраняющиеся ограничения в туристической отрасли могут, напротив, вылиться в снижение цен на нефть. Американский фондовый рынок, по мнению экономистов, может вплотную подойти к состоянию «лопнувшего пузыря», чему поспособствует сворачивание программы количественного смягчения Федеральной резервной системы с сопутствующей распродажей накопленных государственных и ипотечных облигаций.

Вероятное повышение ставок ФРС до 2,5 процента с нынешнего значения 0-0,25 процента приведет к рецессии в американской экономике, считают авторы. В то же время высокие ставки в США приведут к оттоку капитала с рынков развивающихся стран, что станет ударом для них и их национальных валют, в особенности для сильно просевшей в нынешнем году турецкой лиры.

Удар по китайской экономике нанесет кризис строительного сектора, спровоцированного компанией Evergrande, столкнувшейся с трудностями при обслуживании долга. Также роль сыграют коронавирусные ограничения и нехватка электроэнергии из-за попыток отказаться от угольной генерации.

При этом авторы допускают, что худшие прогнозы могут в итоге не сбыться. В случае сохранения фискальной поддержки экономики большинством правительств и благоприятного развития других факторов глобальный ВВП возобновит рост, а инфляция вернется к приемлемым целевым уровням.

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Платон Щукин
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