«Газпром» существенно увеличит экспорт газа в Китай

«Газпром» и и Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC договорились существенно увеличить экспорт газа в КНР в ноябре-декабре на заседании Совместного координационного комитета. Об этом сообщается в Telegram-канале российской компании.

Зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов и вице-президента CNPC Хуан Юнчжан обсудили итоги совместной работы в 2021 году. Согласно взаимовыгодным договоренностям компаний объем суточного экспорта в Китай в ноябре-декабре будут существенно наращивать относительно ранее утвержденного графика на 2021 год.

В рамках заседания была отмечена надежность поставок газа по газопроводу «Сила Сибири». Кроме того, «Газпром» проинформировал китайских коллег о ходе разработки технико-экономического обоснования проекта строительства газопровода «Союз Восток» для поставок российского газа в Китай через территорию Монголии.

Ранее стало известно, что в январе-июне этого года «Газпром» поставил по «Силе Сибири» 4,62 миллиарда кубометров газа. Летом компания впервые раскрыла данные о выручке за поставки газа в Китай. В прошлом году она составила 44,3 миллиарда рублей. Эксперты отмечают, что российский газ — самый дешевый для Китая.

