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Польша пригрозила Белоруссии новыми санкциями

Премьер Польши Моравецкий: Евросоюз ужесточит санкции против Белоруссии в случае эскалации
Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий. Фото: Slawomir Kaminski / Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пригрозил Белоруссии введением новых санкций в случае эскалации ситуации на границе с Европейским союзом (ЕС). Об этом он заявил на встрече глав правительств стран Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия) с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает ТАСС.

По его словам, Минск, точно, опасается экономических ограничительных мер, торговой блокады. Премьер отметил, что у Варшавы припасены эти инструменты, и при необходимости она не будет тянуть с предложением о введении новых санкций в отношении Белоруссии.

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Помимо этого, Моравецкий рассказал, что на данный момент эскалации кризиса не наблюдается, и это позволяет надеяться на лучшее. Премьер также подчеркнул, что если она будет развиваться или Москва и Минск будут искать новые механизмы для дестабилизации Европы, то ЕС будут представлены решительные ответы на такие действия.

Ранее официальный представитель нового правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что германское правительство не считает белорусского президента Александра Лукашенко легитимным лидером Белоруссии. «Мы не рассматриваем Лукашенко как легитимного правителя в Белоруссии», — заявил Хебештрайт на брифинге в Берлине. Таким образом, нынешнее руководство Германии сменило курс и перестало рассматривать Лукашенко в качестве законного президента Белоруссии.

Марина Совина
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