В России ужесточат контроль за приезжающими из-за границы

С января 2022 года в России запустят первый этап федерального проекта «Санитарный щит», который предусматривает ужесточение контроля за въезжающими из-за границы в целях недопуска новых инфекций в страну. Об этом на совещании у президента Владимира Путина заявила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет «Интерфакс».

Так, в следующем году 99 контрольно-пропускных пунктов на границе оборудуют автоматизированными системами пропуска граждан и мобильными устройствами, которые будут считывать данные о въезжающих. Отмечается, что такая мера позволит быстрее выявлять и отслеживать опасную инфекцию.

Ранее в декабре глава правительства Михаил Мишустин утвердил распоряжение о создании в стране федеральной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера, которая станет частью масштабного проекта «Санитарный щит». Как ожидают разработчики проекта, он поможет не только информировать руководство страны о наиболее серьезных угрозах, но и обеспечивать проведение на высоком уровне санитарно-противоэпидемических мероприятий.