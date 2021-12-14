Собянин назвал число вакцинированных от COVID-19 москвичей

Первый компонент вакцины от коронавируса получили более 5,8 миллиона москвичей. Такое число назвал мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Кроме того, градоначальник отметил, что постановление Главного санитарного врача Москвы выполнено — в столице вакцинированы не менее 80 процентов работников здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли, общественного питания и ряда других отраслей экономики.

«За это огромное спасибо руководителям и работникам этих организаций», — добавил он.

Ранее Сергей Собянин объявил о продлении срока действия с шести до 12 месяцев московских QR-кодов для переболевших коронавирусом. При этом QR-коды на основании ПЦР-тестов будут действовать двое суток вместо трех.