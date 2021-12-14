Названы сроки проведения ЕГЭ в 2022 году

Единый государственный экзамен пройдет в России в 2022 году в доковидном формате с 26 мая по 2 июля, такие сроки привели в пресс-службе Рособрнадзора, сообщает РИА Новости.

В ведомстве предупредили, что при возможном ухудшении эпидемиологической ситуации в расписание ЕГЭ могут внести коррективы.

В пресс-службе Рособрнадзора пояснили, что практически все одиннадцатиклассники написали итоговое сочинение, которое служит условием допуска к ЕГЭ. Только выпускники из Калмыкии не смогли принять участие в тестировании, поскольку эпидобстановка там остается сложной.