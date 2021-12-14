Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Названы сроки проведения ЕГЭ в 2022 году

Рособрнадзор: ЕГЭ в 2022 году пройдет в доковидном формате с 26 мая по 2 июля

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Единый государственный экзамен пройдет в России в 2022 году в доковидном формате с 26 мая по 2 июля, такие сроки привели в пресс-службе Рособрнадзора, сообщает РИА Новости.

В ведомстве предупредили, что при возможном ухудшении эпидемиологической ситуации в расписание ЕГЭ могут внести коррективы.

В пресс-службе Рособрнадзора пояснили, что практически все одиннадцатиклассники написали итоговое сочинение, которое служит условием допуска к ЕГЭ. Только выпускники из Калмыкии не смогли принять участие в тестировании, поскольку эпидобстановка там остается сложной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Экономист назвал причины резкого роста инфляции
Зеленский увидел нехватку усилий Запада для сдерживания России
Совету Федерации рекомендовали принять закон о расширении полномочий полиции
В Совфеде назвали последствия гипотетической войны России с Украиной
У безработной россиянки украли шубу за 2,5 миллиона рублей
Парфенов оценил возможность отключения в России интернета
Европейская киноакадемия объявила фильм года
Названо предназначение iPhone SE
Экономист рассказал о негативных последствиях повышения ключевой ставки
ВОЗ заявила о «цунами» заражений дельта- и омикрон-штаммами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter