На одном из зданий в российском городе появилось изображение Сталина

На здании Дома офицеров Центрального военного округа (ЦВО) в Екатеринбурге установили барельеф с изображением Иосифа Сталина. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, установленный элемент является точной копией барельефа, который был установлен на фасаде здания ранее. В Доме офицеров добавили, что ремонт фасада историко-архитектурного памятника будет завершен в ближайшее время.

«В настоящее время ведутся работы по ремонту фасада здания Дома офицеров ЦВО. Проводится частичный демонтаж скульптурной группы на главном фронтоне здания для реставрации, после чего все элементы будут возвращены на место. Целью установки барельефа является восстановление исторического облика здания», — сообщили в Доме офицеров ЦВО.

Ранее сообщалось, что в Красноярске в актовом зале школы №3 дети устроили концерт под портретом Иосифа Сталина. Представительница учреждения подчеркнула, что родители после праздничного концерта никакого недовольства не высказали. «Это была стилизация. Обычно, когда какие-то мероприятия проходят в школе, стараются выбрать какую-то идею и в рамках нее что-то подавать. Здесь просто под стилизацию был оформлен зал», — рассказала она.