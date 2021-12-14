Танец полуголого россиянина на набережной в Сочи изумил пользователей в сети

Танец россиянина на набережной федеральной территории «Сириус» в Сочи попал на видео и восхитил пользователей в сети. Ролик опубликовал Instagram-аккаунт @sochi__today, рассказывающий о событиях курортного города.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, как мужчина в полуголом виде (из одежды на нем только плавки) босиком танцует под живую музыку — также попавшая на видео уличная артистка играет на скрипке минус песни исполнительницы МакSим «Знаешь ли ты».

В комментариях некоторые пользователи изумились непосредственностью и смелостью россиянина. «Он просто кайфует. Я поддерживаю», «Я хочу станцевать с ним под эту великолепную мелодию», «Человек без загонов, ему все равно кто и что о нем подумает», «Человек плохого не делает, только позитив», «Какое великолепное сочетание песни и образа», «Не каждый ведь из нас так сможет сделать», — писали они.

«Мда... Не очень приятно», «Во что превратился Сочи», «Скорее дико, чем прикольно», «Очередной неадекватный!», «Когда перепил кагора», «Наркота творит безумство», «Вот до чего доводит толерантность. Приходится терпеть», «Где Росгвардия?», «Деградирует народ!», «Я бы не хотел, чтобы мои дети росли, видя такую мерзость на улице», — возмутились другие комментаторы.