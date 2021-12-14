В Сочи появится «Тропа чувств»

В горах Сочи появится новый интерактивный объект, который поможет жителям города и туристам лучше прочувствовать природу региона. Открытие «Тропы чувств» запланировано на 5 июня, День эколога, сообщает KP.RU.

По замыслу создателей, новый объект призван помочь людям лучше понять и прочувствовать природу, включить все органы восприятия, пробудить радость от погружения в мир растений и животных.

Для этого на тропе установили лесной ксилофон, бруски которого выполнены из разных пород растущих на Красной Поляне деревьев. Все деревянные элементы, использованные при строительстве «Тропы чувств», сделаны из упавших от непогоды, а не срубленных растений. Круглыми спилами на тропе выложат дорожки, по которым можно будет пройтись босиком, рассказала порталу замдиректора Кавказского биосферного заповедника по экологическому просвещению и туризму Ольга Пегова.

На данный момент завершен первый этап благоустройства объекта, возведена конструкция «Ухо гор» — она позволит гостям Сочи лучше услышать звуки природы.

Ранее сообщалось, что в Дагестане в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» посадили 206 тысяч деревьев. В их числе 2 500 деревьев на землях муниципальных образований и более 200 тысяч на лесных землях.