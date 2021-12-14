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В Китае начали карать компании за опасную для шахтеров добычу угля

В Китае остановили добычу угля на шахтах Jinneng Holding Group для безопасности рабочих

Фото: Aly Song / Reuters

Государственное управление по безопасности на угольных шахтах Китая оштрафовало вторую по величине угольную государственную компанию страны Jinneng Holding Group и временно приостановило добычу из-за выявленных многочисленных нарушений техники безопасности. Об этом сообщает местное издание Caixin.

На такие карательные меры регулятору пришлось пойти из-за того, что руководство компании полностью проигнорировало установленные правила и поставило под угрозу жизни шахтеров. Холдинг ради повышения добычи отменил все ежемесячные и ежегодные проверки, а также существенно упростил все ежедневные проверки.

Больше всего нарушений выявлено на шахте «Аньпин» в провинции Шаньси. Такая политика позволила администрации за первые три квартала добыть 2,91 миллиона тонн при разрешенной производительности 900 тысяч тонн. В общей сложности в октябре превышение зарегистрировано у 45 шахт Jinneng Holding Group, что запрещено нормативами регулятора.

Управление запретило возобновлять добычу до уплаты штрафов и исправления всех нарушений. Борьба с таким явлением начата на фоне того, что с января по ноябрь на шахтах были зарегистрированы 336 несчастных случаев. Большая часть их них связана с нарушением техники безопасности ради увеличения объемов добычи.

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Китайские угольщики пошли на риск из-за сложной ситуации в национальной энергетике, сложившейся в октябре. Из-за перебоев в подаче электроэнергии в ряде регионов страны компаниям разрешили временно увеличить годовую производительность.

Нарушения техники безопасности ради увеличения выработки привели к трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области 25 ноября. В результате взрыва метана погиб 51 человек. Позднее сотрудники шахты рассказали, что руководство заставляло шахтеров работать при зашкаливающих датчиках под угрозой увольнения, а приезжавшие с проверкой инспекторы даже не спускались под землю, а просто подписывали все бумаги.

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Платон Щукин
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