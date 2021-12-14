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Больше десяти участников встречи глав МИД стран ОБСЕ заразились COVID-19

Пятнадцать участников встречи СМИД ОБСЕ в Стокгольме заразились коронавирусом

Фото: Claudio Bresciani / TT News Agency / Reuters

Свыше десяти участников встречи Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Швеции заразились коронавирусом. Об этом сообщает шведская газета Dagens Nyheter, пишет ТАСС.

COVID-19 выявлен у пятнадцати человек из девяти стран. Встреча проходила в Стокгольме 2-3 декабря. Участие в мероприятии принимали более 50 глав внешнеполитических ведомств, в том числе российский министр Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Уточняется, что встреча была организована в соответствии с рекомендациями управления здравоохранения, а ее участники имели возможности пройти ПЦР-тестирование. Кроме того, после завершения мероприятия, МИД Швеции разослал персоналу и всем участвующим информацию о важности осведомленности о симптомах и тестирования на их наличие.

На полях министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме состоялась вторая за год очная встреча Лаврова и Блинкена, она продолжалась 40 минут. До этого главы внешнеполитических ведомств виделись в мае в Рейкьявике в ходе министерской встречи Арктического совета.

Ксения Назарова
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