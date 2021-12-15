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Названо влияние 5G на автомобили

Strategy Analytics: подключение к 5G повысит ценность автомобиля

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Технологии 5G повысят ценность автомобиля после продажи. Об этом сообщается в актуальном отчете Strategy Analytics.

По словам аналитиков, подключение автомобилей к 5G повысит ценность машин, что изменит расчет остаточной стоимости транспортных средств. «Это, в свою очередь, повлияет на экономику лизинга и рыночную стоимость как новых, так и подержанных автомобилей», — отметил представитель агентства Роджер Ланктот (Roger Lanctot).

Эксперты полагают, что поддержка новых технологий в машинах позволит автопроизводителям сэкономить около 40 миллиардов долларов ежегодно. Потребители, в свою очередь, будут экономить около 32 миллиардов долларов. Также названные машины с 5G позволят снизить количество аварий и уровень выбросов вредных веществ в окружающую среду.

В заключение авторы отметили, что возможность подключения автомобиля к сети будет способствовать появлению новых систем по обеспечению безопасности. «Со временем автомобили, подключенные к 5G, будут занимать все большую долю на рынке с еще более быстрым получением выручки от продаж», — отметили специалисты.

В ноябре специалисты Ericsson заявили, что внедрение 5G положительным образом скажется на экологии. Эксперты объяснили, что благодаря более эффективному способу передачи данных количество выбросов углекислого газа в среду сократится.

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Андрей Ставицкий
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