В Совфеде указали на актуальность призыва о моратории на размещение ракет

Предложения России по гарантиям безопасности в Европе, которые связаны с размещением ракет НАТО, достаточно актуальны. На это указала член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди, пишут «Известия».

По ее словам, на фоне реальных угроз безопасности вопросы пандемии COVID-19 отходят на второй план.

Кроме того, призыв России ввести мораторий на размещение вооружений в Европе полностью соответствует принципу неделимости безопасности, добавила Ковитиди. Его следует рассматривать в качестве активного инструмента сохранения европейской безопасности.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в случае, если США и страны НАТО не отреагируют на требование Москвы о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации. За таким развитием событий последует появление похожих вооружений со стороны России, отметил он.