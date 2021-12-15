Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Объяснено решение Еревана помириться с Анкарой без признания геноцида армян

Политолог Унал: Армения решила развивать отношения с Турцией без признания геноцида армян

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Президент Армении Никол Пашинян и армянский народ предпочли развивать экономические и торговые отношений с Турцией, нежели держаться за старые обиды. Так решение Еревана помириться с Анкарой объяснил профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, Пашинян решил пойти по этому пути, потому что хотел выполнить данные избирателям на выборах летом этого года обещания. Политолог добавил, что турецкие власти выступали против нормализации отношений с Арменией до тех пор, пока территории Нагорного Карабаха снова не войдут в состав Азербайджана. После вооруженного конфликта осенью 2020 года и подписания трехстороннего соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией «это препятствие на пути нормализации отношений было устранено», заявил Унал.

Материалы по теме:
«Люди бежали в панике» Азербайджан отбил у Армении стратегически важный город. Как живет Шуша после кровопролитных боев?
«Люди бежали в панике»Азербайджан отбил у Армении стратегически важный город. Как живет Шуша после кровопролитных боев?
30 августа
Турция строит новую Османскую империю. Какое место в ней займет Азербайджан?
Турция строит новую Османскую империю.Какое место в ней займет Азербайджан?
1 июля

Более того, по мнению турецкого эксперта, такой процесс возможен и без признания Анкарой событий 1915 года геноцидом армян. Вместе с тем, эта проблема, вероятнее всего, никуда не уйдет в ближайшие десятилетия, считает политолог. «Но если Ереван не будет принимать участие в антитурецкой деятельности по всему миру, этот вопрос не будет негативно сказываться на отношениях двух стран», — добавил Унал.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил об открытии авиасообщения с Арменией. Он также рассказал, что Анкара и Ереван назначат спецпредставителей для нормализации дипломатических отношений.

Геноцид армян — систематическое уничтожение этнических армян на территории Османской империи во время и после Первой мировой войны. По разным данным, в результате тех событий погибли от 800 тысяч до 1,5 миллиона армян. По версии Армении, с 1915 по 1923 год турецкие войска намеренно перемещали сотни тысяч людей в непригодные для жизни условия, что привело к миллионам смертей среди армянского населения, голоду и потери армянами своих земель. Турция не признала факт геноцида и утверждает, что цели убивать людей власти страны перед собой не ставили. Власти Германии, Аргентины, Бельгии, Канады, Италии, Уругвая и России признают геноцид. В некоторых государствах, в том числе Франции и Швейцарии, его отрицание преследуется в уголовном порядке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Шварцман
Обсудить
Последние новости
Против «золотой судьи» Хахалевой разрешили возбудить дело
Вирусолог рассказал о вспышках коронавирусов в начале 2000-х и 2010-х годов
Стали известны три возможных варианта будущего шоу «Голос»
Около 400 мигрантам запретили въезд в Россию на 40 лет за драки
Джонсон пообещал России серьезные санкции в случае вторжения на Украину
Путин удивился несвоевременной ликвидации свалок в России
Собчак снялась в топе в виде бюстгальтера и вызвала споры в сети
Еврокомиссия предложила использовать газопроводы для другой цели
Пятилетняя россиянка съехала на тюбинге с горы и попала под электричку
Россиянам подсказали способ заработать на подъездах и стенах домов
В московском ЖК упал лифт с ребенком
Нейросети научились прятать вредоносное ПО
Телефонные мошенники обокрали российского миллиардера
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter