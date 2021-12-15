Объяснено решение Еревана помириться с Анкарой без признания геноцида армян

Президент Армении Никол Пашинян и армянский народ предпочли развивать экономические и торговые отношений с Турцией, нежели держаться за старые обиды. Так решение Еревана помириться с Анкарой объяснил профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, Пашинян решил пойти по этому пути, потому что хотел выполнить данные избирателям на выборах летом этого года обещания. Политолог добавил, что турецкие власти выступали против нормализации отношений с Арменией до тех пор, пока территории Нагорного Карабаха снова не войдут в состав Азербайджана. После вооруженного конфликта осенью 2020 года и подписания трехстороннего соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией «это препятствие на пути нормализации отношений было устранено», заявил Унал.

Более того, по мнению турецкого эксперта, такой процесс возможен и без признания Анкарой событий 1915 года геноцидом армян. Вместе с тем, эта проблема, вероятнее всего, никуда не уйдет в ближайшие десятилетия, считает политолог. «Но если Ереван не будет принимать участие в антитурецкой деятельности по всему миру, этот вопрос не будет негативно сказываться на отношениях двух стран», — добавил Унал.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил об открытии авиасообщения с Арменией. Он также рассказал, что Анкара и Ереван назначат спецпредставителей для нормализации дипломатических отношений.

Геноцид армян — систематическое уничтожение этнических армян на территории Османской империи во время и после Первой мировой войны. По разным данным, в результате тех событий погибли от 800 тысяч до 1,5 миллиона армян. По версии Армении, с 1915 по 1923 год турецкие войска намеренно перемещали сотни тысяч людей в непригодные для жизни условия, что привело к миллионам смертей среди армянского населения, голоду и потери армянами своих земель. Турция не признала факт геноцида и утверждает, что цели убивать людей власти страны перед собой не ставили. Власти Германии, Аргентины, Бельгии, Канады, Италии, Уругвая и России признают геноцид. В некоторых государствах, в том числе Франции и Швейцарии, его отрицание преследуется в уголовном порядке.