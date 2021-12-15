В России захотели впервые запустить прямые рейсы в Юго-Восточную Азию

Российские авиакомпании запросили у Росавиации разрешения на ряд международных маршрутов в страны Юго-Восточной Азии, по которым прежде не выполнялись прямые рейсы из страны. Информация об этом имеется в материалах Межведомственной комиссии по допуску перевозчиков к воздушным перевозкам, опубликованных на сайте ведомства.

Как отметили специалисты Tourdom.ru, в условиях коронавирусных ограничений и закрытых границ авиакомпании вынуждены рассматривать страны, которые ранее считались не самыми перспективными. Например, AZUR air захотели впервые запустить рейсы в Куала-Лумпур (Малайзию) дважды в неделю из столицы и других городов России, NordStar — в Манилу (Филиппины) из сибирских и дальневосточных направлений.

Тем не менее выдача допусков не обяжет перевозчиков встать на маршруты, а лишь даст им соответствующие права на перелеты. Таким образом, авиакомпании будут иметь больше возможностей для загрузки своих самолетов.

Ранее в декабре пилот авиакомпании Airlines Aero Андреас Стобер (Andreas Stober) раскрыл путешественникам неожиданные факты о полетах на самолете. Например, он рассказал, что командиры воздушных судов часто спят во время авиаперелетов.