Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

В России захотели впервые запустить прямые рейсы в Юго-Восточную Азию

Российские авиакомпании запросили допуски на полеты в Малайзию и Филиппины

Фото: Aleksei Zaitcev / Unsplash

Российские авиакомпании запросили у Росавиации разрешения на ряд международных маршрутов в страны Юго-Восточной Азии, по которым прежде не выполнялись прямые рейсы из страны. Информация об этом имеется в материалах Межведомственной комиссии по допуску перевозчиков к воздушным перевозкам, опубликованных на сайте ведомства.

Материалы по теме:
«Я себя героем нисколько не ощущаю» Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
«Я себя героем нисколько не ощущаю»Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
16 августа
«Ждем, когда нас поцелует земля» Орлы, опасные облака и игры со смертью: чем живут и чего боятся российские пилоты?
«Ждем, когда нас поцелует земля»Орлы, опасные облака и игры со смертью: чем живут и чего боятся российские пилоты?
23 октября

Как отметили специалисты Tourdom.ru, в условиях коронавирусных ограничений и закрытых границ авиакомпании вынуждены рассматривать страны, которые ранее считались не самыми перспективными. Например, AZUR air захотели впервые запустить рейсы в Куала-Лумпур (Малайзию) дважды в неделю из столицы и других городов России, NordStar — в Манилу (Филиппины) из сибирских и дальневосточных направлений.

Тем не менее выдача допусков не обяжет перевозчиков встать на маршруты, а лишь даст им соответствующие права на перелеты. Таким образом, авиакомпании будут иметь больше возможностей для загрузки своих самолетов.

Ранее в декабре пилот авиакомпании Airlines Aero Андреас Стобер (Andreas Stober) раскрыл путешественникам неожиданные факты о полетах на самолете. Например, он рассказал, что командиры воздушных судов часто спят во время авиаперелетов.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Рогозина допросили по делу его советника Сафронова о госизмене
Акции «Сургутнефтегаза» взлетели
Тренер Непомнящего рассказал о повлекшем поражение от Карлсена особенном моменте
Приложения для поиска жилья оказались небезопасными
Воры в законе объяснили свое отношение к жертвам насилия со стороны силовиков
В России допустили покупку Украиной истребителей у Франции
Движение судов через Босфор приостановили
В Москве загорелось здание школы
Влад Лисовец назвал старящие женщин прически
Москвичей предупредили о подорожании проезда в городском транспорте
Вирусолог заявил об искусственном происхождении омикрон-штамма коронавируса
В Москве оценили расчеты бывшего аналитика ЦРУ о выходе войск России к Днепру
Раскрыто состояние украинских МиГ-29
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter