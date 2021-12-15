Раскрыто убийство казачьего атамана

Раскрыто убийство атамана казачьего войска Андрея Ханина, совершенное в 2007 году в Ставропольском крае, расследование уголовного дела завершено. Об этом в среду, 15 декабря, сообщили «Ленте.ру» в управлении Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В преступлении обвиняется местный житель Виктор Абакумов.

По данным следствия, в 2007 году он работал контролером на центральном рынке в городе Новоалександровске Ставропольского края, а атаман Терского казачьего войска Ханин решил повлиять на смену руководства рынка. Из-за его планов Абакумов мог потерять работу. Чтобы этого не допустить, он выследил атамана. 13 февраля 2007 года Абакумов два раза выстрелил в голову Ханину, когда тот находился в машине возле местного дворца культуры. Атамана госпитализировали с тяжелым ранением, но через четыре дня, 17 февраля, он скончался в больнице.

Убийство долгое время не удавалось раскрыть. Расследование было возобновлено после личного приема граждан председателем СКР Александром Бастрыкиным.