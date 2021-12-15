Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Раскрыто убийство казачьего атамана

СК завершил расследование убийства атамана Ханина в Ставропольском крае в 2007 году

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Раскрыто убийство атамана казачьего войска Андрея Ханина, совершенное в 2007 году в Ставропольском крае, расследование уголовного дела завершено. Об этом в среду, 15 декабря, сообщили «Ленте.ру» в управлении Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В преступлении обвиняется местный житель Виктор Абакумов.

По данным следствия, в 2007 году он работал контролером на центральном рынке в городе Новоалександровске Ставропольского края, а атаман Терского казачьего войска Ханин решил повлиять на смену руководства рынка. Из-за его планов Абакумов мог потерять работу. Чтобы этого не допустить, он выследил атамана. 13 февраля 2007 года Абакумов два раза выстрелил в голову Ханину, когда тот находился в машине возле местного дворца культуры. Атамана госпитализировали с тяжелым ранением, но через четыре дня, 17 февраля, он скончался в больнице.

Убийство долгое время не удавалось раскрыть. Расследование было возобновлено после личного приема граждан председателем СКР Александром Бастрыкиным.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В Германии двух российских дипломатов объявили персонами нон грата
Россиян предупредили об аномальных морозах в декабре и январе
Названы сроки публикации данных об эффективности «Спутника V» против омикрона
Украинское бюро Интерпола отказалось объявлять Поклонскую в международный розыск
В Москве зафиксировали дефицит кадров
«Убегающий» по взлетно-посадочной полосе аэропорта чемодан попал на видео
Названо число рискующих остаться на Новый год в одиночестве россиян
На избившего россиянина инспектора ДПС завели дело
Мужчина потратил миллионы долларов компенсации за коронавирус на роскошь
Индекс Мосбиржи закрылся ростом
Диетолог назвал способ сбросить шесть килограммов без диет и тренировок
Российская чиновница лишила жилья 350 детей
ВМС США испытали лазерное оружие
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter