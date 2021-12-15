Путешественникам раскрыли главные вкусы Краснодарской кухни

В последние годы одним из трендов путешествий на Кубань стал гастрономический туризм. Здесь развивается самобытная Черноморская кухня, в создании которой участвуют лучшие шеф-повары Краснодарского края. Лучшие вкусы региона раскрыл портал KP.RU.

Казаки принесли на Кубань украинский борщ, блюда из рыбы, соленья и сало. В ресторанах казачьей кухни можно попробовать и традиционные напитки: квас, узвар или морс. Иногда в заведениях могут пойти на эксперимент: например, подать изысканное кубанское вино или закуски из морепродуктов.

Попробовать в Краснодарском крае можно и мидии с фруктовым вином. Некоторые рестораны региона специализируются на черноморской кухне и предлагают посетителям широкий выбор морепродуктов местного производства. Как правило, уточняет издание, шеф-повар такого ресторана имеет не одну международную награду и к разработке блюд относится как к искусству.

В переплетении национальных кухонь на Кубани есть место и для кавказских блюд: мясных угощений и соусов, сыров, рыбных сетов. Все это отлично сочетается с кубанским вином, указывает автор материала. Также в регионе можно попробовать восточную кухню: ароматный шашлык, различные сыры и острую аджику.

Ранее жители Ингушетии назвали любимым национальным блюдом чаьпилг — белые лепешки с начинкой из творога. Его также часто готовят с начинкой из картофеля и тыквы.