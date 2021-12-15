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В ЦИК рассказали о расширении онлайн-голосования на выборах

Памфилова: ЦИК планирует расширить проведение онлайн-голосования на выборах в 2022 году

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) планирует расширить проведение онлайн-голосования на выборах, которые будут проходить в 2022 году. Об этом рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова, пишет ТАСС.

По ее словам, в следующем году выборы пройдут в 19 субъектах. Из тех регионов, которые проводили дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в текущем году, только в двух — в Ярославской области и Москве — в 2022 году пройдут выборы. «Мы решили, что движемся очень аккуратно, очень осторожно, по мере нашей готовности, чтобы людям было понятно, как организуется общественно-гражданский контроль за ДЭГ», — отметила Памфилова.

Выбор субъектов для проведения ДЭГ будет зависеть от их желания и готовности, а также от соответствия требованиям ЦИК, заключила Памфилова.

Ранее председатель ЦИК заявила, что кандидаты, выполняющие функцию иностранного агента, не были поражены в правах на прошедших выборах в Государственную Думу в сентябре 2021 года. Кроме того, глава Центризбиркома отметила высокую конкуренцию на выборах, в которых участвовали 14 партий.

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Юлия Ямпольская
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