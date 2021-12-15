Раскрыты опасности кризиса среднего возраста

Психолог Владислав Чубаров в интервью «Пятому каналу» заявил, что кризис среднего возраста является вполне реальным явлением, и раскрыл его главные опасности.

По словам специалиста, чаще всего данный недуг возникает у людей от 30 до 50 лет. Люди, у которых возникает кризис, как правило резко меняют свою жизнь в ту или иную сторону из-за устоявшегося положения в обществе или семье. «Это не миф, а реальность. Как правило, кризис среднего возраста сопряжен с желанием все бросить и изменить, начать жизнь с чистого листа», — заявил медик.

Он отметил, что в этом состоянии человек принимает несвойственные ему решения, которые, порой, могут кардинально поменять его жизнь. Он может неожиданно проявить инициативу в смене места жительства, работы, а иногда даже супруга. Психолог объясняет, что такие действия совершаются из-за страха, что человек стареет и становится ближе к смерти. Подобные мысли приводят его к желанию попробовать пожить новой, другой жизнью. Таким образом его жизнь делится на «до» и «после», подчеркнул Чубаров.

Он добавил, что в какой-то момент человек задумывается о том, чего он достиг в своей жизни и «светит» ли ему что-то еще, из-за чего у него пропадает ощущение собственной уникальности. Врач рекомендует научиться принимать себя и свое состояние, а также замечать плюсы, которые имеются в каждом возрасте, не зацикливаясь на минусах.

Ранее российский психиатр, доктор наук заявила, что коронавирус влияет не только на физическое состояние организма, но и на психическое. У людей после COVID-19 резко ухудшается состояние психики: возникают неврозы, депрессии, панические атаки, а у некоторых на фоне инфекции и вовсе происходит изменение личности.