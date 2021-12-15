Комиссия Совета Федерации заявила о росте кибератак против России

Количество кибератак, направленных на важнейшие цифровые ресурсы России, растет с каждым годом. Они ведутся постоянно и интенсивно, их число измеряется миллиардами в год, около половины атак совершается из США. Об этом сообщается в ежегодном докладе временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

В комиссии отметили, что информационно-телекоммуникационные технологии становятся едва ли не основным инструментом внешнего воздействия. Причем информационная уязвимость, как показывают примеры многих государств, «приводит к росту рисков снижения суверенитета, национальной экономики, научно-технического и общественного развития». В качестве примера упомянуто использование американского вируса Stuxnet для срыва ядерного проекта Ирана.

Кроме того, парламентарии заявили об успешном отражении кибератак на цифровые ресурсы Центризбиркома России во время подготовки и проведения единого дня голосования в сентябре 2021 года.

Другие государства тоже принимают во внимание опасность кибератак и принимают меры по противодействию. Однако рост технических возможностей хакеров усложняет поиск следа исполнителей и разработку современной защиты от электронного вмешательства.