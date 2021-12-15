Россия обеспокоилась деградацией гражданского общества на Украине

Россия выразила обеспокоенность деградацией гражданского общества на Украине и разделила аналогичное мнение ООН, представленное в докладе Наблюдательной мисси организации по правам человека «Пространство для гражданского общества и основные свободы на Украине». Об этом говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

«Разделяем озабоченности экспертов относительно продолжающейся деградации положения гражданского общества на Украине, особенно отчетливо проявившейся в преддверии, в ходе и после выборов в органы местной власти осенью 2020 года», — отметили в ведомстве.

В МИД добавили, что в докладе ООН справедливо отмечаются ставшие обыденными в стране проявления насилия, угрозы и ненавистнические заявления в адрес политиков, общественных деятелей, представителей СМИ, блогеров и правозащитников.

В ведомстве сообщили, что Наблюдательная миссия организации не в первый раз указывает на то, что украинские власти продолжают политику зачистки страны от оппозиционных сил. Под ударом в первую очередь остаются «Партия Шария» и «Оппозиционная платформа – за жизнь».

Ранее бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что украинская власть должна адекватно реагировать на протестные акции и не использовать их в качестве основания для борьбы с оппозицией и ущемления свободы слова. Экс-глава МВД призвал руководство страны быть адекватным и попросил его воздержаться от попыток «обуздать свободу слова или закрыть очередные телеканалы, или объявить государственный переворот в исполнении оппозиционных партий».

