Аваков призвал украинскую власть быть адекватной

Украинская власть должна адекватно реагировать на протестные акции и не использовать их в качестве основания для борьбы с оппозицией и ущемления свободы слова. Об этом бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков высказался в ходе 12-го Киевского форума по безопасности, трансляция которого ведется на YouTube-канале фонда «Открытая Украина».

Экс-глава МВД призвал украинское руководство быть адекватным и попросил его воздержаться от попыток «обуздать свободу слова или закрыть очередные телеканалы, или объявить государственный переворот в исполнении оппозиционных партий».

Аваков отметил, что демократия «всегда предполагает баланс», а в демократическом обществе имеют право на существование разные мнения, к которым государству необходимо прислушиваться.

Арсен Аваков занимал пост министра внутренних дел Украины с февраля 2014 года по 15 июля 2021 года. После отставки он сообщил, что ушел со своей должности, поскольку не захотел участвовать в вещах, с которыми не согласен. При этом бывший глава ведомства вспомнил, что раньше мог открыто высказываться президенту Украины Владимиру Зеленскому, если считал его точку зрения по тем или иным вопросом «полной ерундой».