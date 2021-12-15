Задержавший Флойда полицейский признал себя виновным в нарушении его прав

Бывший офицер полиции из Миннеаполиса Дерек Шовин сознался в нарушении гражданских прав Джорджа Флойда при задержании. Об этом сообщает Reuters.

45-летний экс-полицейский явился в окружной суд США в Сент-Поле, штат Миннесота, отказался от своего права на судебное разбирательство и согласился с прокурором, признав свою вину. Теперь к приговору Шовина могут добавить еще около двух лет, а также он будет обязан возместить ущерб, сумма которого еще не определена.

Прокуроры заявили, что бывшего офицера полиции переведут в федеральную тюрьму, считающуюся более безопасной.

Джорджа Флойда 25 мая 2020 года в наркотическом опьянении задержали сотрудники полиции Миннеаполиса по подозрению в мошенничестве. В момент поимки полицейский Дерек Шовин десять минут удерживал подозреваемого, надавив ему коленом на шею. Флойд жаловался, что ему нечем дышать, а затем потерял сознание. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался. Несмотря на факт принятия афроамериканцем фентанила и метамфетамина, судмедэксперты признали причиной смерти именно действия Шовина.

Случай стал резонансным и спровоцировал крупнейшую в американской истории волну протестов. Миннеаполис превратился в эпицентр общенационального движения за преобразование правоохранительной системы. На улицах американских и европейских городов проходили массовые демонстрации, участники которых призывали распустить полицию.

Четверых полицейских после произошедшего уволили. 25 июня 2021-го суд в Миннеаполисе приговорил Дерека Шовина к 22,5 года тюрьмы.