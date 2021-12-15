Захарова раскрыла детали встречи замглавы МИД России и замгоссекретаря США

В ходе встречи с заместителем госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид замглавы МИД России Сергей Рябков передал ей российские инициативы в сфере безопасности. Детали прошедших 15 декабря переговоров раскрыла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга. Трансляцию публикует RT.

Инициативы, не раз озвученные президентом России Владимиром Путиным, теперь положены на бумагу и официально переданы американским партнерам, заявила Захарова.

Американский дипломат покинула здание МИД РФ без комментариев, переговоры длились 40 минут. В Госдепе пояснили, что цель рабочей поездки замгоссекретаря Донфрид в Москву — встречи с государственными должностными лицами и обсуждение предполагаемого наращивания военных сил у границ Украины со стороны РФ. Москва отрицает эти заявления.

Перед визитом в российскую столицу Донфрид посетила Киев, где встретилась с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Рябков также выразил надежду, что американская сторона проявит практический интерес к идее Москвы о гарантиях безопасности.