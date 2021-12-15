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В Крыму заявили об «играющей с Украиной как куклой» Британии

Глава парламента Крыма заявил, что Британия играет с Украиной как с куклой

Фото: Pixabay

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Киев находится под внешним управлением. Сначала его курировали американцы, теперь — жители Британии. Его слова в эфире крымского телеканала «Миллет» приводит РИА Новости.

«Запад там делает все что хочет. Сначала курировали Украину американцы, теперь уже курируют англичане. Просто как куклой играют», — сказал глава парламента Крыма. Константинов задался вопросом, где у украинцев гордость за то, что «наши предки отдавали жизни за право самим управлять своей судьбой».

«А они это взяли и отдали без боя», — заявил Константинов.

Ранее член Совфеда Сергей Цеков заявил, что в 2014 году Украина добровольно согласилась с переходом Крыма в состав России: военного сопротивления организовано не было, а большая часть украинских военнослужащих на полуострове согласилась с происходящим.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.

Марина Совина
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