Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Киев находится под внешним управлением. Сначала его курировали американцы, теперь — жители Британии. Его слова в эфире крымского телеканала «Миллет» приводит РИА Новости.

«Запад там делает все что хочет. Сначала курировали Украину американцы, теперь уже курируют англичане. Просто как куклой играют», — сказал глава парламента Крыма. Константинов задался вопросом, где у украинцев гордость за то, что «наши предки отдавали жизни за право самим управлять своей судьбой».

«А они это взяли и отдали без боя», — заявил Константинов.

Ранее член Совфеда Сергей Цеков заявил, что в 2014 году Украина добровольно согласилась с переходом Крыма в состав России: военного сопротивления организовано не было, а большая часть украинских военнослужащих на полуострове согласилась с происходящим.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.