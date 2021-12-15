Дудь рассказал о знакомстве с главной женщиной в своей жизни

Журналист и блогер Юрий Дудь поделился историей о том, как благодаря верно записанному номеру в мессенджере ICQ познакомился с «главной женщиной в своей жизни». В интервью с автором мультсериала «Масяня» Олегом Куваевым, опубликованном на YouTube-канале «вДудь», блогер рассказал, что если бы не ICQ, то отношения между ним и его женой могли не состояться.

Куваев в разговоре с блогером вспомнил, как после знакомства с будущей женой, живущей в Израиле, он долгое время общался с ней исключительно в популярном в 90-е и 2000-е годы сервисе обмена текстовыми сообщениями ICQ. Дудь после этого назвал ICQ важнейшим мессенджером для него. «Когда я знакомился с главной женщиной в своей жизни, я попросил ее телефон и почему-то ICQ. И телефон я записал неправильно, а ICQ — правильно. И только там я связался [с ней]», — объяснил журналист.

Дудь добавил, что, если бы не смог связаться со своей будущей супругой, возможно, в его жизни не было бы огромного счастья. Другие подробности истории он не раскрыл.

Куваев отметил, что его история знакомства с супругой похожа на ту, которую рассказал журналист. «У меня ICQ является одним из сватов», — пошутил автор «Масяни». Он добавил, что в течение трех лет общался с женой в этом мессенджере, прежде чем переехал к ней в Израиль.

Ранее журналист Леонид Парфенов в интервью Юрию Дудю оценил возможность отключения в России интернета. Парфенов отметил, что сегодня сделать это технически невозможно.