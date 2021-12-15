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Среда обитания

Гиганты в мире музыки объединились для спасения планеты

Лейблы Sony, Universal и Warner подписали обязательство по декарбонизации индустрии музыки

Фото: Marco Piraccini / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Крупнейшие в мире музыкальные лейблы Sony Music Entertainment, Universal Music Group и Warner Music Group объединились для спасения планеты от глобального потепления. Звукозаписывающие гиганты подписали Music Climate Pact — обязательство по декарбонизации индустрии к 2050 году, пишет The Guardian.

К борьбе против климатического кризиса присоединились и некоторые независимые компании — группы лейблов Beggars и Secretly, Warp, Ninja Tune и другие. Cокращать выбросы от выступлений артистов музыкальные объединения будут в рамках инициативы ООН Race To Zero, которая подразумевает компенсацию 50 процентов эмиссий к 2030 году и достижение углеродной нейтральности к 2050-му.

Компании согласились сотрудничать в определении уровня загрязнения атмосферы от музыкального бизнеса, способствовать освещению климатической повестки в деятельности артистов лейблов и информировать фанатов о вреде индустрии для окружающей среды. Стриминговый сервис Spotify пообещал поддержать звукозаписывающих гигантов в стремлении сократить негативное воздействие на планету. Вместе они изучат углеродный след от концертных туров, производства виниловых пластинок и выработки энергии для прослушивания музыки через интернет.

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Участники британской рок-группы Coldplay стали одними из первых артистов, кто задумался о вреде гастролей для планеты. В недавно анонсированном концертном туре музыканты сделают акцент на борьбе с глобальным потеплением — инструменты и освещение будут питать электричеством из возобновляемых источников, возведут сцену из экологически чистых материалов, минимизируют число перелетов и начнут реже ездить на обычных машинах.

Анна Аверьянова
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