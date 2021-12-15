В российском городе открылся экоцентр по приему вторсырья

В Воронеже открылся новый экоцентр по приему вторсырья. Об этом в среду, 15 декабря, сообщает «Российская газета».

Как отмечается, центр заработал в здании на улице Кирова, где ранее располагался паб. Теперь жители российского города смогут сдать здесь не только простые виды отходов, вроде макулатуры, стекла и пластиковых бутылок, но и ненужные вещи из других материалов.

«Новый экоцентр в Воронеже будет выполнять одну из важнейших функций в поэтапном внедрении системы раздельного сбора ТКО в регионе — образовательную. Культура ответственного обращения с отходами в нашем обществе только формируется. У граждан возникают вопросы, на которые они должны получать достоверные и исчерпывающие ответы, иначе мы столкнемся с неэффективностью принимаемых мер и непониманием их важности со стороны общества», — рассказал руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Максим Зацепин.

Так, в центре будут проходить тематические лекции и мастер-классы. Кроме того, там займутся сбором вещей для благотворительных фондов.