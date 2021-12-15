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Сильный пожар в казармах карабинеров в Риме попал на видео

La Republica: в казармах карабинеров в Риме произошел пожар, пострадал один человек

В казармах карабинеров в Риме произошел пожар. Об этом сообщает газета La Republica. Видео с места происшествия опубликовали в Telegram-канале «Военный обозреватель».

На видео попало масштабное возгорание на третьем и четвертом этажах здания. Судя по записи, военнослужащим пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись от огня. Спасатели и местные жители помогали им спуститься.

По информации издания, причины пожара на данный момент устанавливаются. На месте работают сотни сотрудников экстренных служб, им удалось локализовать возгорание. В результате происшествия пострадал как минимум один человек, его доставили в больницу.

Ранее сообщалось о пожаре во Всемирном торговом центре в Гонконге. В горящем ТЦ оказались заблокированы около 300 человек. Большую часть граждан эвакуировали с крыши здания. В результате возгорания не менее 13 человек получили ранения.

Екатерина Андреева
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