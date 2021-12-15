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Спасатели Гонконга эвакуировали из горящего ТЦ более 1250 человек

Из Всемирного торгового центра в Гонконге эвакуировано 1269 человек из-за пожара

Фото: Lam Yik / Reuters

В Гонконге спасатели эвакуировали из горящего Всемирного торгового центра более 1250 человек. Об этом сообщает South China Morning Post.

Пожар возник в 38-этажном здании в районе Козуэй-Бэй в 12:37 по местному времени (7:37 мск). В результате возгорания есть минимум 13 пострадавших. Всего спасатели вывели из здания 1269 человек.

Ранее сообщалось, что в горящем ТЦ заблокированы минимум около 300 человек. Большую часть уже эвакуировали с крыши торгового центра. В сети появилось видео, как пожарные службы эвакуируют людей, используя стоящие у ТЦ леса. Спасенным оказывают первую помощь.

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Анжелика Бережная
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