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В Карачаево-Черкесии появится фруктохранилище на 20 тысяч тонн

В Адыге-Хабльском районе Карачаево-Черкесии построят фруктохранилище

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Адыге-Хабльском районе Карачаево-Черкесии построят фруктохранилище на 20 тысяч тонн. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что проект будет реализован к 2026 году и поможет решить проблему эффективного хранения и своевременной реализации выращенного урожая. Как пояснил министр сельского хозяйства республики Анзор Боташев, обычно при хранении фруктов и овощей потери могут достигать 40 процентов, поэтому во фруктохранилище будет соблюдаться определенный температурный режим и уровень влаги.

Новый проект позволит производить 12,6 тысячи тонн плодов, заявляют в министерстве. Его будут реализовывать в несколько этапов. В настоящее время уже закончено строительство фруктохранилища на 5 тысяч тонн с сортировочно-упаковочным оборудованием. Затем начнется строительство фруктохранилища с сортировочно-упаковочным оборудованием вместимостью 15 тысяч тонн.

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Евгений Шульгин
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