Девушка раскрыла секрет красивых волос при мытье один раз в месяц

Блогерша раскрыла секрет красивых волос при том, что она моет их раз в месяц, и удивила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Хейли (Haylee) регулярно публикует на своей странице видео с историями из жизни и делится советами по уходу за волосами. Девушка прославилась во многом благодаря рассказам о тренировке своих волос, которая заключается в постепенном сокращении частоты мытья головы. За счет этого, по словам героини материала, ее волосы выглядят здоровыми.

На кадрах одного из видео Хейли рассказала, что в перерывах между мытьем головы использует сухой шампунь. При этом она наносит его на кожу головы на ночь, поскольку так средство эффективно впитывает в себя кожный жир. Помимо этого, блогерша перечислила несколько полезных советов для своих зрителей.

«Когда вы принимаете обычный душ, заверните волосы в полотенце и не допускайте попадания на них влаги или пара. В перерывах между мытьем головы нужно обязательно увлажнять концы, поэтому я использую аргановое масло. Непосредственно перед мытьем я наношу на волосы питательную маску», — объяснила героиня материала с длинными блестящими волосами рыжего цвета.

Публикация девушки стала вирусной и набрала 5,5 миллиона просмотров и 765 тысяч лайков. Пользователи сети принялись обсуждать рекомендации Хейли в комментариях. «Мои волосы выглядят полностью жирными через четыре дня после мытья», «Спустя месяц мои волосы напоминали бы сплошной жир», «Вы думаете, что немытые волосы не пахнут, но я чувствую запах жирных волос, который исходит от некоторых прохожих», «Благодаря твоему аккаунту я начала мыть волосы раз в неделю и мне нравится! Теперь буду увеличивать перерыв до двух недель», — высказывались они.

В сентябре блогерша не мыла голову 100 дней и удивила подписчиков результатом. Пользовательница соцсети Эмма Скай (Emma Sky), на аккаунт которой подписаны 29 тысяч человек, провела эксперимент, чтобы проверить, сколько дней ее волосы будут оставаться чистыми без мытья. Блогерша регулярно публиковала видео, в которых демонстрировала состояние прически, и в последнем посте сравнила состояние волос на первый и 100-й день без очищения.