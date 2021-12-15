Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Литве открыли горячую линию для жалоб на Китай

МИД Литвы объявил о создании горячей линии для жалоб на экономическое давление Китая

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Литвы объявило о формировании рабочей группы по противодействию «экономическому давлению» Китая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает «Sputnik Литва».

Отмечается, что созданная рабочая группа будет заниматься изучением информации о давлении, оказываемом КНР на литовский бизнес, и предлагать в связи с этим помощь пострадавшим предприятиям.

Материалы по теме:
Китай, уходи! На Тайване взяли власть сепаратисты. У США и Китая появился еще один повод для конфликта
Китай, уходи!На Тайване взяли власть сепаратисты. У США и Китая появился еще один повод для конфликта
13 января
Идеальный шторм. Китай и США стягивают военные силы в Южно-Китайское море. Чем закончится битва за господство в регионе?
Идеальный шторм.Китай и США стягивают военные силы в Южно-Китайское море. Чем закончится битва за господство в регионе?
15 октября

Кроме того, для последних в Литве будет работать горячая линия, на которую компании смогут обратиться по телефону или по электронной почте и пожаловаться на экономическую политику Пекина. В свою очередь специалисты сервиса смогут предоставить предпринимателям информацию и рекомендации по вопросам ведения торговли с Китаем.

Ранее глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что республика попросила у Европы помощи в вопросе блокировки КНР литовских грузов. По словам дипломата, Вильнюс не может самостоятельно ввести санкции против китайских предприятий и исключить их из европейских таможенных систем.

До этого сообщалось, что Китай понизил дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах и изменил статус своей дипмиссии в республике с посольства до представительства. Такое решение было принято на фоне открытия в Вильнюсе диппредставительства Тайваня.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Европа подготовила запрет на долгосрочные газовые контракты
Инфекционист Минздрава допустил вытеснение дельты омикрон-штаммом
Умер один из первых специалистов СССР по антибиотикам
Канцлер Германии заявил о готовности начать конструктивный диалог с Россией
В Литве открыли горячую линию для жалоб на Китай
18-летний повар умер на ринге в фитнес-клубе в Москве
Продавца криптовалюты ограбили на миллион долларов во время сделки в Москве
Россиянам назвали самый опасный город для встречи Нового года
Григория Лепса госпитализировали в Москве
Украина потратила почти весь закачанный летом газ
Американский таможенник расстрелял машины с мигрантами из России
Раскрыты два необычных симптома омикрон-штамма коронавируса
Соратница бригадного генерала Ичкерии вернулась в Чечню с разрешения Кадырова
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter