В Литве открыли горячую линию для жалоб на Китай

Министерство иностранных дел (МИД) Литвы объявило о формировании рабочей группы по противодействию «экономическому давлению» Китая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает «Sputnik Литва».

Отмечается, что созданная рабочая группа будет заниматься изучением информации о давлении, оказываемом КНР на литовский бизнес, и предлагать в связи с этим помощь пострадавшим предприятиям.

Кроме того, для последних в Литве будет работать горячая линия, на которую компании смогут обратиться по телефону или по электронной почте и пожаловаться на экономическую политику Пекина. В свою очередь специалисты сервиса смогут предоставить предпринимателям информацию и рекомендации по вопросам ведения торговли с Китаем.

Ранее глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что республика попросила у Европы помощи в вопросе блокировки КНР литовских грузов. По словам дипломата, Вильнюс не может самостоятельно ввести санкции против китайских предприятий и исключить их из европейских таможенных систем.

До этого сообщалось, что Китай понизил дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах и изменил статус своей дипмиссии в республике с посольства до представительства. Такое решение было принято на фоне открытия в Вильнюсе диппредставительства Тайваня.