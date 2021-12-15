Захарова оценила идею Зеленского о референдуме

Россия считает идею украинского президента Владимира Зеленского провести референдум о статусе Донбасса без жителей Донбасса издевательством. Такими словами охарактеризовала возможное голосование официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, передал корреспондент «Ленты.ру».

«Посмотрим на детали: предлагается решать [особый статус территорий Донбасса] на общеукраинском уровне, но без участия самих жителей региона», — рассказала Захарова. По ее мнению, предложение такого характера неуместно, особенно в свете того факта, что Украина отказывается признавать референдум 2014 года в Крыму.

«Двойные стандарты киевского режима? Не уверена. Лицемерие? Тоже не то. Издевательство — вот правильное слово», — оценила идею Зеленского представитель России. По ее мнению, ситуация в регионе с такими предложениями Киева не выйдет из тупика. А поставки вооружений Украине и подготовка украинской армии специалистами НАТО могут увеличить масштаб «гражданской войны».

Конфликт на территории Украины между правительственными силами и вооруженными формированиями самопровозглашенных республик Донбасса к концу 2021 года так и не нашел своего решения, хотя на линии соприкосновения давно закончились активные боевые действия. Решением должны были стать Минские соглашения, подписанные Киевом и представителями Донецка и Луганска еще в 2015 году. Однако Киев саботирует выполнение взятых на себя обязательств.

10 декабря 2021 года Зеленский предложил альтернативный подход — провести всеукраинский референдум. «У нас может такое быть в жизни, это может быть относительно Донбасса, относительно Крыма, это может быть в целом о прекращении войны», — сказал он, не озвучив, однако, конкретных вопросов для постановки на голосование.