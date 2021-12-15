Актриса показала трещину на джинсах в ответ на оскорбления в адрес ее фигуры

Английская актриса Эмили Атак показала подписчикам трещину на джинсах в ответ на оскорбления в адрес ее фигуры. На сторис в ее Instagram обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенном в сети кадре 31-летняя знаменитость запечатлела себя со спины в черном топе и голубых джинсах. При этом видно, что предмет одежды порвался на ней в области ягодиц. «Ну, хорошо. В таком случае: ура», — подписала она публикацию.

Согласно информации издания, несколько дней назад Атак разместила в сторис фото, на котором она позирует в бикини. Один из хейтеров упрекнул актрису в том, что она «толстая и отвратительная». В свою очередь, звезда ответила, что предпочитает есть шоколадный фондан, показав таким образом свое безразличие к критике.

В мае также стало известно о девушке, которая весь день не замечала трещину на своих джинсах. На размещенных кадрах юзерша Дейзи (Daisy) продемонстрировала, в каком виде она ходила по улице. «Я весь день проходила в рваных штанах. Когда я была в супермаркете, один парень смеялся надо мной, но я подумала, что он всего лишь глупый подросток. Теперь я понимаю, в чем дело», — высказалась она.