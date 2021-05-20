Девушка весь день не замечала трещину на своих джинсах и поделилась опытом

Блогерша целый день ходила в порвавшихся на ягодицах джинсах, не замечая этого, и поделилась опытом в сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах юзерша Дейзи (Daisy) продемонстрировала, в каком виде она ходила по улице. Девушка повернулась спиной к камере и показала большую трещину на джинсах, через которую было видно ее нижнее белье. «Я очень сильно расстроена. Я весь день проходила в рваных штанах. Когда я была в супермаркете, один парень смеялся надо мной, но я подумала, что он всего лишь глупый подросток. Теперь я понимаю, в чем дело», — прокомментировала она ролик, набравший 256 тысяч просмотров и 61,8 тысячи лайков.

Подписчиков рассмешило видео блогерши, и они принялись шутить над ней в комментариях. «Это, конечно, весело, но почему парень в супермаркете не сказал тебе об этом? Я теперь буду тысячу раз проверять свою одежду, перед тем как куда-то выйти», «Как ты не почувствовала холод?», «Это не просто трещина, это реальная дыра», «Со мной такое случалось. Я понимаю, каково это», «Прости, но я захлебываюсь слезами от смеха», — писали они.

В декабре прошлого года порванные в неожиданном месте джинсы стали новым трендом у женщин. Речь идет о голубых джинсах бренда Fashion Nova, которые порваны на ягодицах. Их стоимость составляет 23 фунта стерлингов (2340 рублей). Женщины полюбили позировать в описанной вещи, стоя вполоборота к камере. Например, подобный кадр опубликовала на своей странице в Instagram блогерша Алисия Тайр (Alycia Tyre). Она дополнила свой образ оливковым топом с открытой спиной и черными кожаными сандалиями.