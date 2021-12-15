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В российском регионе пенсионерам начнут платить за вакцинацию от COVID-19

В Хабаровском крае пенсионерам с 20 декабря начнут платить за вакцинацию от коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Хабаровском крае с 20 декабря пенсионерам начнут выплачивать по две тысячи рублей за вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

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Глава российского региона уточнил, что поощрения будут действовать до 1 марта 2022 года. Принятое решение связано с необходимостью защитить старшее поколение от COVID-19, объяснил Дегтярев.

«Больше всего беспокоит здоровье тех, кто старше 60 лет. Они тяжелее всех переносят ковид, и именно среди пенсионеров больше всего количество летальных исходов», — написал губернатор в социальной сети.

Выплаты будут производиться на карту «Мир» в течение двух недель после введения второго компонента вакцины. Дегтярев напомнил, что пожилые люди могут привиться в любом пункте вакцинации или вызвать для этого врачей на дом.

Ранее в Хабаровском крае непривитых пожилых людей отправили на карантин до конца декабря 2021 года. Региональный Роспотребнадзор зафиксировал, что за минувшую неделю среди пожилых жителей произошел рост заболеваемости на шесть процентов.

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Анастасия Шейкина
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