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Россиянин покончил с собой во дворе дома

Во дворе дома в Кургане нашли тело мужчины, покончившего с собой

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В дворе одного из жилых домов в Кургане нашли тело мужчины. По сведениям полиции, он покончил с собой, сообщает URA.ru.

По словам очевидцев, погибший злоупотреблял спиртными напитками. Некоторые знакомые предположили, что мужчина решился на отчаянный шаг, будучи в наркотическом опьянении. Следователи уже начали проводить проверку для установления истинных причин случившегося.

Ранее в подмосковном Красногорске российский офицер, находящийся в звании капитана, покончил с собой в госпитале.

По предварительным данным, россиянин находился в медицинском учреждении с диагнозом гнойная рана грудной клетки. Мужчина оставил предсмертную записку.

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Анна Щербакова
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