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Раскрыто состояние украинских МиГ-29

Украина отремонтировала почти все истребители МиГ-29

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина отремонтировала почти все свои истребители МиГ-29. Состояние самолетов, доставшихся Киеву от СССР, в интервью «АрміяInform» раскрыл директор Львовского государственного авиационно-ремонтного завода (ЛГАРЗ) Дмитрий Матрунчик. Об этом пишет Defense Express.

По его словам, испытания МиГ-29МУ2 стартовали в 2021 году и должны завершиться в 2022-м. После этого самолеты получат Воздушные силы (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В прошлом году успешно завершили летно-конструкторские испытания. В этом году начаты до сих пор продолжающиеся государственные испытания, окончательное завершение которых планируется в 2022 году. Надеемся, что по их результатам МиГ-29МУ2 примут на вооружение ВС ВСУ», — заявил директор ЛГАРЗ.

Матрунчик добавил, что истребитель получил, в частности, усовершенствованные системы защиты, системы аудио- и видеорегистрации, усовершенствованный электронный пульт управления бортовой радиостанцией, возможность запуска ракет класса «воздух-земля» и использования управляемых авиабомб.

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Директор ЛГАРЗ добавил, что с 2014 года на возглавляемом им заводе было модернизировано «более десяти МиГ-29», а всего за последние семь лет ВС ВСУ получили «почти 40 самолетов» МиГ-29, в том числе пять учебно-боевых МиГ-29УБ. «По сути, из слов Матрунчика следует, что за время войны ремонт или модернизацию на мощностях ЛГАРЗ прошли почти все украинские МиГ-29», — заключает Defense Express.

В декабре агентство, ссылаясь на издаваемый FlightGlobal справочник о военной авиации стран мира World Air Forces 2022, раскрыло число боевых самолетов и вертолетов, имеющихся в распоряжении Украины. В настоящее время Киев располагает 43 легкими истребителями МиГ-29, 12 фронтовыми бомбардировщиками Су-24, 17 штурмовиками Су-25 и 26 тяжелыми истребителями Су-27.

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Иван Потапов
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