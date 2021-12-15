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Посол России в Абхазии завершил миссию в республике

Российский посол в Абхазии Алексей Двинянин покинул свой пост
Алексей Двинянин

Алексей Двинянин. Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

Российский посол в Абхазии Алексей Двинянин покинул свой пост и улетел на родину. Об отставке Двинянина передали в пресс-службе посольства России в республике.

«15 декабря Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин завершил свою миссию и вернулся в Москву», — сообщается в заявлении дипмиссии.

В связи с завершением миссии Двинянина его обязанности взял на себя советник-посланник дипмиссии Максим Литвинов. Россия назначила Литвинова временным поверенным в делах страны в Абхазии, соответствующие поправки уже внесли на сайте посольства.

Двинянин работал в разных странах по поручениям Министерства иностранных дел. Он был сотрудником посольств в Нью-Йорке и Вене, а с 2006 года работал в Четвертом департаменте стран Содружества Независимых Государств МИД, который специализируется на Закавказье.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил о том, что вскоре Соединенные Штаты покинут 27 российских дипломатов. Граждан России выгоняют намеренно, убежден Антонов — у супругов отбирают аккредитацию, детям не дают визы.

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Дмитрий Настасьев
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