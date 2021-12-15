Ученые нашли связь наркомании с домашним насилием

Употребление наркотиков с раннего возраста зачастую связано с детскими травмами и домашним насилием, которое наблюдалось в семье. Связь этих факторов подтвердило исследование российских ученых, сообщают «Известия».

«В течение пяти лет мы проводили исследования на базе нескольких центров и выяснили, что в структуре реабилитантов достаточно высокий процент имеют коморбидные психиатрические патологии. В частности, это биполярные расстройства, расстройства личности, эндогенные заболевания», — пояснила профессор факультета непрерывного медицинского образования РУДН Инна Зражевская.

Так, около 50 процентов исследуемых пациентов сообщили, что начали употреблять психоактивные вещества до 14 лет. Исследование подтвердило, что на это влияет психотравматический опыт, приобретенный в детском и подростковом возрасте. В числе факторов, подтолкнувших подростков к употреблению запрещенных веществ, были названы физическое и сексуальное насилие, психическое расстройство одного из родителей, потеря родителей, а также отбывание членами семьи наказания в колонии.

Ранее сообщалось, что новая правящая коалиция в Германии планирует легализовать рекреационное употребление каннабиса. Правительство намерено ввести контролируемое распределение каннабиса среди взрослых немцев через сертифицированные магазины. По мнению представителей коалиции, таким образом получится контролировать качество продаваемой марихуаны.