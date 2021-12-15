Германия назвала последствия убийства соратника Басаева

Убийство гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине является нарушением немецкого права и суверенитета страны. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, сообщает РИА Новости.

По ее словам, случившееся осложнит диалог с Россией.

Ранее Бербок также сообщила, что ФРГ объявила двух дипломатов РФ персонами нон грата. При этом официальные сообщения в настоящий момент не поступали.

В среду, 15 декабря, Высший суд Берлина приговорил 49-летнего гражданина России к пожизненному заключению за убийство Хангошвили, полевого командира, воевавшего против России на стороне боевиков Шамиля Басаева во время второй чеченской войны. Суд указал на тяжесть содеянного и дал россиянину пожизненный срок без права досрочного освобождения. В Германии считают, что российский гражданин, совершивший убийство, мог действовать «по государственному заказу».

Хангошвили был убит в Берлине выстрелом в голову в августе 2019 года. Москва отрицает причастность к убийству. На фоне расследования произошедшего между странами разгорелся дипломатический скандал.