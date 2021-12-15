Россиянам рассказали о возможности COVID-19 провоцировать болезнь Паркинсона

COVID-19 может спровоцировать развитие неврологического хронического заболевания, которое называется «болезнь Паркинсона». Об этом заявил главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев, его слова приводит URA.RU.

«Зная природу болезни Паркинсона, образования соответствующих протеиновых структур, мы понимаем, что коронавирус может стать провокатором», — сказал врач.

Токарев объяснил, что, скорее всего, вред коронавирус наносит с двух сторон: аутоиммунное поражение и поражение центральной нервной системы (ЦНС). По его словам, для раннего выявления болезни Паркинсона после выздоровления от COVID-19 нужно пройти полную диспансеризацию.

Доктор наук отметил, что влияние коронавируса на ЦНС было известно ранее, так как при COVID-19 терялось обоняние, однако последние исследования показывают более глубокое влияние.

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