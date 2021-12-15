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Россия поставила США рекордный объем патронов вопреки санкциям

РБК: поставки патронов в США достигли рекорда за 30 лет, несмотря на американские санкции

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Несмотря на санкции против стрелкового оружия, Россия смогла поставить в США рекордный за 30 лет объем патронов. Как сообщает РБК, американские партнеры российских производителей воспользовались лазейкой в санкциях, продлив импорт.

Таким образом, общий объем поставок оценивается в 157,9 миллиона рублей. Согласно данным Бюро переписей США, это на 40 миллионов больше, чем в прошлом году. Поставки в США — крупнейший рынок сбыта российских патронов для гражданского и спортивного оружия — сильно осложнились в сентябре этого года после того, как в Соединенных Штатах вступили в силу новые санкции, запрещающие импорт патронов из РФ. Однако американские партнеры смогли воспользоваться лазейкой и оформить новые разрешения на ввоз патронов из России в промежуток между объявлением санкций 20 августа и их вступлением 7 сентября.

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Подобные лицензии выдает Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF) при Минюсте США, и они действуют два года. Экономист отраслевой консалтинговой компании Small Arms Analytics & Forecasting (SAAF) Юрген Бауэр подтвердил, что американские фирмы сумели получить такие разрешения, так что поставки, по его мнению, продолжатся по крайней мере до осени 2023-го. В частности, подобная лицензия есть у американских партнеров Тульского патронного завода (ТПЗ), рассказал источник издания. «Еще два года у нас все будет хорошо, а потом появятся проблемы. Потому что мы этот рынок не сможем заместить никак», — подчеркнул он.

Новые санкции США, помимо прочего, подразумевают ограничение «постоянного импорта» в США стрелкового оружия и боеприпасов к нему из России. Теперь компаниям, желающим приобрести продукцию российских предприятий, ATF будет выдавать обязательный отказ. По некоторым оценкам, Россия является основным поставщиком патронов в США. Ежегодные поставки российских производителей в страну превышают 100 миллионов долларов, что составляет более 21 процента совокупного импорта оружейных патронов. Ближайший преследователь — Южная Корея — имеет показатель вдвое меньше российского.

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Платон Щукин
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