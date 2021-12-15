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Путин вошел в топ самых уважаемых мужчин мира

YouGov: президент России Владимир Путин занял 9 место в топе самых уважаемых мужчин мира
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Владимир Путин вошел в топ-10 самых уважаемых мужчин мира. Об этом свидетельствуют данные опроса британского социологического института YouGov.

Российский лидер оказался на девятом месте. Примечательно, что по сравнению с опросом предыдущего года Путин поднялся на три строчки в рейтинге.

Тройка лидеров по сравнению с прошлогодним опросом не поменялась. Лидирует в топе бывший президент США Барак Обама, на второй позиции — основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, замыкает тройку лидеров Председатель КНР Си Цзиньпин. Четвертое и пятое места заняли футболист Криштиану Роналду и актер Джеки Чан соответственно.

Также в десятку вошли основатель компании Tesla Илон Маск, футболист Лионель Месси, премьер-министр Индии Нарендра Моди и основатель Alibaba Group Джек Ма. В двадцатку также вошли миллиардер Уорреф Баффетт (11 место), бывший президент США Дональд Трамп (13 место), папа Римский Франциск (16 место) и действующий президент США Джо Байден (20 место).

В женском рейтинге третий год подряд лидирует супруга Барака Обамы Мишель. На втором месте оказалась актриса Анджелина Джоли, на третьем — королева Елизавета II. Также в десятку попали актрисы Эмма Уотсон, Приянка Чопра и Скарлетт Йоханссон, телеведущая Опра Уинфри, певица Тэйлор Свифт, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и пакистанская правозащитница Малала Юсафзай.

Ранее соцсеть «ВКонтакте» со ссылкой на данные системы анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics сообщила, что президент России Владимир Путин занял первое место в списке самых популярных персон 2021 года.

Марина Совина
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